Ударившего бортпроводницу жителя Сочи приговорили к году условно

Инцидент произошел в октябре 2017 года на борту самолета Москва — Нью-Йорк.

Судом установлено, что 39-летний уроженец Сочи 8 октября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес пассажиров и экипажа воздушного судна «Аэрофлота» и на замечания не реагировал. Когда бортпроводница пыталась его успокоить, дебошир ударил ее кулаком в лицо.

Суд признал сочинца виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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