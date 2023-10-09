UFC снял дисквалификацию с россиянина

Срывается первый в мире промоушен ММА В связи с военной кампанией России против Украины снят запрет российским бойцам UFC не выходить в октагон под российским флагом.

Об этом заявил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции в Лас-Вегасе .

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«Флаги возвращаются. Я был в отпуске на День независимости Мексики и был удивлен, что флагов не было. Поэтому я подумал, мы собираемся привезти флаги. назад», — сказал Дана Уайт.

По словам Уайта, сначала он не считал запрет большой проблемой и не был категорически против него, но со временем он перестал Мне не нравится то, что происходит.

«В такой большой компании всегда много чего происходит, и ты не можешь все контролировать. Иногда дела идут хорошо, иногда нет. Все в этой комнате знают, как я отношусь ко многим вещам. В принципе мне все равно. Это ответ на многие вопросы.

Все стали чувствительными. Когда было принято решение: «А что, если у них не будет флагов?» Я думал. В День независимости Мексики я подумал: «Хватит, пора снять этот запрет». Так что флаги вернутся, и если какой-либо флаг вас оскорбит, это плохо для вас», — добавил руководитель UFC.