Уфологи начали изучать круги на поле в Гулькевичском районе

Загадочное явление обнаружили недалеко от станицы Соколовской.

Четыре четких пиктограммы идеальной формы с замысловатым рисунком, колоски пшеницы примяты к земле. Природа мистических объектов неизвестна. Некоторые подозревают, что это сделали местные жители, а другие верят в инопланетное происхождение рисунков.

«Очевидец рассказал, что он ехал ночью на автомобиле, и у него начала барахлить панель управления. Соответственно, мотор заглох, и мужчина в этом месте застрял. Но как человек несведущий, он не понял, что происходит, и поэтому, когда машина заработала, он постарался это место покинуть», — рассказал участник клуба «Космопоиск» Сергей Фролов.

Такие признаки, по мнению уфологов, говорят о появлении представителей неземной цивилизации. Специалисты объясняют, что во время прилета НЛО техника не работает, на мобильных телефонах исчезает сеть и интернет. Сейчас эксперты тщательно изучают рисунок и схемы на полях. Также местность проверят на радиацию, а почву отдадут на экспертизу.

Как писал интернет-портал Кубань 24, фотографии кругов опубликовали на странице открытой экспедиции «Космопоиска» в Краснодарском крае.

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