Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

23 мая в 17:47

Вместе с актером ее споют американский музыкант Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Песню Live it up («Жить по полной») спродюсировал американский диджей и композитор Томас Уэсли Пентц, известный как Diplo. Композицию выпустят 25 мая, официальный видеоклип на нее представят 7 июня.

Артисты выступят с песней перед финальным матчем чемпионата мира, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», сообщает ТАСС

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске..

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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