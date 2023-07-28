Уйгуры в Турции провели демонстрацию перед китайским консульством

По случаю визита министра иностранных дел Китая Ван И в Турцию уйгурская община Турции совместно с местными религиозными объединениями провела акцию протеста перед консульством Китая в Стамбуле. Остановить геноцид” и ” Турция, защити своих братьев».

Протестующие заявили турецкой прессе, что Ван И является одним из виновников геноцида уйгуров и его визит в Турцию вызывает беспокойство уйгурской общины.

В В ответ на визит I уйгурские организации в Турции выступили с совместным заявлением для прессы, в котором призвали турецкое правительство признать геноцид уйгуров и других мусульманских народов в Синьцзяне.