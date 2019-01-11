Южный циклон принесет обильные осадки на территорию Кубани

Синоптики прогнозируют от 40 до 65 мм выпавших осадков. Больше всего от непогоды достанется жителям побережья — Туапсе, Лазаревского и Сочи.

«Местами возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных и опасных явлений. В связи с обильными осадками в виде снега в горном кластере Сочи возрастает риск схода снежных лавин и прогнозируются чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные со сходом селей», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в предстоящие выходные. В случае возникновения опасных ситуаций следует звонить по номерам 01 и 010.