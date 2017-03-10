Укладку первой нитки «Турецкого потока» начнут в середине года

Министр энергетики РФ Александр Новак 10 марта заявил, что разрешения на строительство первых двух ниток «Турецкого потока» получены.

«С середины 2017 года начнется укладка непосредственно трубы. Заключен контракт с компанией, которая будет заниматься прокладкой. Сейчас идет работа по изысканиям и получению соответствующих разрешений по второму участку. Направлена турецкой стороне оценка воздействия на окружающую среду», — отметил министр.

Протяженность маршрута составит 900 км, из них 660 км с севера проработано в рамках реализации предшествовавшего этому проекту «Южного потока».

Газопровод проложат по дну Черного моря от компрессорной станции «Русской» в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Ввести в эксплуатацию мощности двух ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Совет Федерации в феврале одобрил закон о ратификации соглашения России с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Путин его подписал.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение с Россией по проекту. Дипломаты ЕС выразили обеспокоенность в связи c заявлениями Москвы и Анкары о возможном возобновлении проекта «Турецкий поток». «Газпром» в декабре 2016 года подписал контракт с Allseas Group на строительство первой морской нитки газопровода «Турецкий поток».

В ноябре 2015 года экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что проект «Турецкий поток» попадает под перечень инвестиционных проектов, которые могут быть заморожены. Позже зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев отмечал, что инфраструктуру, подготовленную для проекта, могут использовать для газификации Краснодарского края.

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