Украина будет дополнительно укреплять границу с Беларусью

Объединенные силы Командующий ВСУ Сергей Наев сообщил, что принял решение о дальнейшем укреплении участка границы с Беларусью в Волынской области по результатам осмотра укрепрайонов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

После ввода российских войск на территорию Украины все погранпереходы на белорусско-украинской границе были закрыты. Пограничный комитет Беларуси также сообщил, что Беларусь разместила вдоль границы усиленную технику.

1 августа Польша объявила об увеличении своего военного присутствия на границе с Беларусью. 15 августа Государственная пограничная служба Латвии объявила о мобилизации дополнительных пограничников и отзыве сотрудников из отпуска в связи с увеличением потока мигрантов на белорусской границе.