Украина будет проводить собеседование с иностранцами перед въездом в страну

Государственная пограничная служба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, в том числе россиян, пересекающих границу страны.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

«Интервьюирование — это дополнительный контроль. В каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение», — уточнил он.

Демченко добавил, что это делается для снижения риска проникновения на территорию страны тех, кто может способствовать дестабилизации на Украине.

Ранее Петр Порошенко в Twitter сообщил, что Киев вводит ограничения на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Он пояснил, что Украина хочет помешать Москве «формировать отряды частных армий».

Кроме того, с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.

В Москве заявили, что зеркальный ответ на эти меры будет нецелесообразным, сообщает РИА «Новости».

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