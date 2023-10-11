Украина ежемесячно получает от Европы и США 4-5 миллиардов долларов – Путин

Украина запретила транзит российского газа в Европу через свою территорию, хотя ежемесячно получает 4-5 миллиардов долларов от стран Европы и США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

“Смотрите, [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: почему? У нас две системы трубопроводов через “Территория Украины. Один работает. Транзит продолжается. Они получают наш газ из Европы. Украина взяла и закрыла его. Второй маршрут”, – сказал глава государства. “Но послушайте, он получает деньги из Европы. 4-5 миллиардов долларов каждый месяц. Частично из США, но в основном из Европы”, – добавил он.