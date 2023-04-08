Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС

Украина готова за полгода восстановить экспорт электроэнергии после перерыва, так как смогла успешно восстановить разрушенную российскими забастовками инфраструктуру.

7 апреля министр энергетики Об этом сообщил глава страны Герман Галущенко. По его словам, он преодолел тяжелейший зимний период, и энергосеть работает исправно уже почти два месяца. НГ был вынужден прекратить поставки электроэнергии в Евросоюз.

При этом приоритетом остаются внутренние потребители и экспортируется только избыточная электроэнергия, а в случае ухудшения ситуации экспорт может быть остановлен в любой момент.