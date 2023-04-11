Украина и Россия обменялись военнопленными

По словам Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента Украины, 100 человек вернулись в Украину из российского плена.

“Это солдаты, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них защитники Мариуполя, Азовстали, Гостомеля. Некоторые люди получили тяжелые ранения и заболели», — написал он в Telegram-канале.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что 106 российских военнослужащих вернулись на Родину.

По информации Минобороны, освобожденные российские военнопленные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.