Украина и США начнут переговоры о гарантиях безопасности на следующей неделе

Со следующей недели Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

“Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, это самая надежная гарантия безопасности”, – написал он.

Ермак заявил, что гарантии безопасности для Украины будут четкими и долгосрочными. срочные обязательства, в частности, “поговорим об обороне и финансовой поддержке, а также о санкциях”.