Украина минирует границу с Беларусью

Украинские военные и пограничники за сутки поставил 30 противотанковых минных полей на границе с Беларусью.у нас нет друзей. Поэтому была поставлена ​​задача: сделать линию границы непроходимой для врага”, – сказал генерал-лейтенант Наев в Telegram-канале Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

После обстрела. Восстание Вагнера и известие о том, что часть этой российской вооруженной группировки может перебраться в Белоруссию, руководство Украины заявило, что поручило армейскому командованию укрепить границу с Белоруссией

Генерал Наев сообщил, что за последние десять дней июня 30 противотанковых заграждений на границе были оборудованы 5800 минами.

Кроме того, сказал Наев По их данным, около пяти километров траншей и шести с половиной километров противотанковых рвов прорыта на границе.

Граница между Украиной и Белоруссией протяженностью 1084 км.Украина укрепила и вырыла ее после масштабного вторжения России.24 февраля -российские войска вторглись,в том числе через восточную часть украинско-белорусской границы, но затем чуть более чем через месяц они покинули северные области Украины.