Украина может получить первые танки Abrams в сентябре – Politico

По данным Politico, первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине уже в сентябре этого года, партия составит от шести до восьми танков.

Всего у США есть обязалась направить в Украину 31 «Абрамс» или один украинский танковый батальон.

По данным Politico, задержка с отправкой танков связана с рядом причин, в том числе с необходимостью обучения украинских танкистов и переоборудования «Абрамсов» для нужд Вооруженных Сил Украины.Перед началом операций украинские военные должны пройти курс продолжительностью около 10 недель на военной базе Графенвир в Германии. Эта подготовка должна завершиться в августе.

Украина получит более старую модификацию танков М1А1, а не А2, на что, по данным Politico, уйдет год.

Но это старая танки также модифицируются, чтобы снять их наиболее чувствительные части, в том числе в некоторых случаях урановую броню.Пока не ясно, смогут ли Соединенные Штаты найти время для завершения всех необходимых работ до конца августа.