Украина направит 270 бойцов спецназа в район Черного и Азовского морей

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

По его словам, Украина нарастит военное присутствие в Азовском и Черном морях, направив туда 270 бойцов спецназа. До конца года личный состав спецназа увеличится до 1 тыс. человек.

Вопрос использования акватории Азовского моря обострился между Россией и Украиной после того, как 25 мая украинская погранслужба задержала рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом. Его экипаж до сих пор не может вернуться домой. Позже российские пограничники усилили досмотры украинских судов, сообщает «Интерфакс».

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