“Украина не имеет никакого отношения к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге!”

В Департаменте президента Украины заявили, что не причастны к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге.

«Пауки в банке едят друг друга. Когда в России будет бытовой терроризм стать орудием внутриполитической борьбы, вопрос был лишь вопросом времени. Российскую Федерацию ждут необратимые процессы и проблемы. А пока будем наблюдать”, – написал Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины. , на его странице в Twitter.

, произошел взрыв в кафе, принадлежащем Евгению Пригожину в Санкт-Петербурге.

По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский, пострадали не менее 25 человек