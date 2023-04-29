Украина не собирается нападать на Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко Польша и Украина Он заявил, что не хочет нападать на Беларусь. Он объявил Гомельскую и Брестскую области прифронтовыми, но призвал местных жителей не волноваться.

“Все может случиться. Но я лучше вас понимаю, что нам не стоит ввязываться в эту масштабную бойню. Мы используем этот опыт и учимся. Мы стремимся сделать нашу армию сильнее. Так что не волнуйтесь. Я не хочу воевать, я хочу этого больше, чем вы», — сказал Лукашенко.

Он сказал, что его всегда удивляли слухи о начале войны в Беларуси.

“Никто не хочет на нас нападать.” В том числе и украинцы. Западники тоже говорили мне: «Господин президент, на вас не нападут ни украинцы, ни поляки». Может быть, он не будет атаковать. Но мы должны быть готовы ко всему», — сказал он.

Незадолго до начала масштабного вторжения в Украину Лукашенко заявил, что война “продлится дня три-четыре максимум” и “воевать там будет некому”. нас, — сказал он.

Напоминаем, что осенью 2022 года Лукашенко заявил, что у него есть информация о том, что Украина готовится напасть на Беларусь.