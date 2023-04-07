Украина не торгует со своими территориями

Украина Докладчик МИД отреагировал на слова Президента Бразилии.

“Нет ни юридических, ни политических, ни моральных оснований для того, чтобы мы отдавали хотя бы один сантиметр украинской земли. Позиция Украины остается неизменной: восстановление мира в Украине — это Любые посреднические усилия должны основываться на уважении территориальной целостности и суверенитета Украины и полном восстановлении Украины в соответствии с принципами Устава ООН», — заявил Николенко.

сообщалось, что он предлагал отдать Крым России, чтобы это прекратилось.