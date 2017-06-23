Украина обжаловала решение суда по долгу перед Россией

Слушания по апелляции должны состояться во второй половине января 2018 года.

Министерство финансов Украины подало в суд апелляцию на решение Высокого суда Лондона по поводу еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов. Россия приобрела еврооблигации Украины на средства Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года.

Украина уверена в аргументах, представленных в апелляции, а также в том, что выиграет дело, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», высокий суд Лондона в январе завершил слушания сторон по делу о суверенном долге Украины перед Россией и отложил принятие решения до апреля. Судья Уильям Блэр 29 марта отклонил все возражения Украины, утверждавшей, что предоставление кредита являлось инструментом политического давления. Суд 29 марта рассмотрел в ускоренном порядке ходатайство России по иску к Украине и принял решение о том, что Украина должна выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов и начисленные проценты.

Сумма долга Украины перед Россией составила 3,582 млрд долларов. О том, что Россия готова реструктурировать долг Украины, президент России Владимир Путин заявил 16 ноября 2015 года. Позже он поручил Минфину обратиться в суд в связи с тем, что Киев не вернул кредит в 3 млрд долларов. Мораторий на выплату долга Украина ввела 18 декабря. Последний срок, когда Украина могла погасить долг перед Россией, истек 31 декабря 2015 года. Минфин РФ в феврале 2016 года получил предложение по реструктуризации украинского долга от Минфина ФРГ. Однако предложенные в нем условия для России были хуже, чем те, которые получили коммерческие кредиторы Украины. Министерство финансов РФ 17 февраля подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании долга с Украины.

Независимая компания The Law Debenture Corporation plc, представляющая интересы РФ, 28 июля 2016 года подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решения по иску о долге Украины в 3 млрд долларов. Сообщалось, что Высокий суд Лондона рассмотрит дело в январе 2017 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июля 2016 года сообщил журналистам: Россия рассчитывает на то, что Украина погасит свой долг. В минфине Украины 13 сентября 2016 года заявили о готовности провести переговоры по долгу перед Россией.

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