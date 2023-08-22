Украина планирует вернуть Крым: только силой

Украина Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина вернет Крым военным путем, поскольку другого пути нет, сообщают украинские СМИ. Скорее всего, если страна-агрессор к этому моменту не поймет, что должна покинуть нашу территорию, то это будет сделано военным путем. Другого выхода у нас нет”, – заявил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что конфликт нельзя считать завершенным до тех пор, пока не будет возвращен Крым. Поэтому наследие войны перейдет будущим поколениям, и им придется жить с этой угрозой. Мы понимаем, что она у него будет”, – сказал Данилов.