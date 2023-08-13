Украина победила, но война не закончится до конца года – британские СМИ

Украина выигрывает войну с Россией, но она не закончится до Рождества, говорится в статье в британской The Times.

Непрекращающееся контрнаступление» началось с надежды на «чудо», пишет издание со ссылкой на офицера армии США, принимавшего участие в тренировке украинских военных.

«НАТО ожидало чуда а украинцы им это обещали. нельзя», — сказал офицер.

Проблемы, выявленные в ходе контрудара, привели к напряженности между Украиной и ее союзниками. Они начали обвинять друг друга.

Автор статьи Марк Галеотти считает, что война затянулась. И теперь необходимо разработать долгосрочные планы поддержки Украины, которые, «возможно, наконец создадут условия для рассмотрения какой-то возможности мира».