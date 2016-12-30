Украина подготовила иск против РФ о нарушении договора о дружбе

Украина подготовила иск в международный суд против России о нарушении договора о дружбе. Об этом 30 декабря заявил замминистра иностранных дел страны Вадим Пристайко.

«Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить», — отметил Пристайко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве на десять лет. В октябре 2008 года его автоматически продлили еще на десять лет.

Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Стороны также обязались не заключать с третьими странами договоров, направленных против друг друга, не допускать использования своей территории «в ущерб безопасности другой стороны», а также сокращать в вооружение.

Согласно документу, Украина и Россия должны обеспечить защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создать условия для поощрения этой самобытности, сообщает РИА «Новости».

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