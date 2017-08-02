Украина подготовит иск к России из-за строительства моста в Крым

Власти считают убытки торговых портов из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством транспортного перехода.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — цитирует Лавренюка РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе.

С 3 августа по 4 сентября в отдельных районах пролива запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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