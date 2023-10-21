Украина пообещала не атаковать территорию России баллистическими ракетами, полученными с Запада

Украина пообещала не атаковать территорию России баллистическими ракетами, полученными от Запада.

Об этом заявил секретарь Совета обороны и безопасности Украины Оликсий Данилов», — рассказал Kyodo News в интервью .

Он сообщил, что по этому поводу достигнута устная договоренность: «Но мы можем поражать цели вокруг Москвы местным оружием».

О Данилов отметил, что пока Россия откажется Верните оккупированные территории Украины, никаких переговоров о прекращении огня с Москвой не будет.

По его словам, на оккупированных территориях сложно спрогнозировать, когда они будут полностью освобождены.