Украина повернулась к Кадырову

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что чеченский лидер Рамзан Кадыров должен мстить России, а не Украине.

“Кадыров должен мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине.

Он убивал чеченцев и не убивал это сделали русские. Это русские веками несли рабство на чеченскую землю, убивали и истязали тысячи женщин и детей, разрушали города, разрушали могилы предков, не украинцы, а русские танки. Чеченский народ помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!» – сказал Данилов.