Украина предложила ввести санкции против грузинской авиакомпании

Украина предлагает продлить международный санкции против Georgian Airways, которая начала прямые рейсы между Грузией и Россией, сообщает портал Национального агентства по предотвращению коррупции Украины.

Помимо Georgian Airways, список юридических лиц, которым грозит под санкции попала компания AYEro Handling Georgia, созданная для обслуживания российских авиакомпаний за месяц до возобновления полетов.

Добавлены основатель «Georgian Airways» Тамаз Гаиашвили и его брат, владелец авиакомпании Давид Гаиашвили. в список лиц, находящихся под угрозой санкций.

Украинская сторона утверждает, что деятельность «Грузинских авиалиний» значительно активизирует и упростит транспортное сообщение, направленное, в том числе, для представителей российского бизнеса в Грузии, приведет к увеличению риска создания новых схем обхода санкций.