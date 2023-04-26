Украина представила новый план с рекомендациями странам Запада

Ведомство президента Украины представило новый план с рекомендациями странам Запада по усилению санкций против РФ.

В частности, в документе содержится призыв к восстановлению Украины для всех россиян, ходатайствующих о виз.было предложено ввести новые меры,принять меры в отношении российских и белорусских спортсменов,усилить энергетические,финансовые и другие санкции.прекращение поставок и добыча только через Украину,создание резервного газового буфера на Украине,к российской нефти и газовых компаний, в том числе Газпром, Роснефть, Лукойл, Татнефть, а также Росатом и Газпромбанк предложено ввести санкции.