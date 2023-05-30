Украина приняла важные решения

Понедельник, 29 мая На заседании Совета Ставки Верховного Главнокомандования обсудили сроки переброски Сил обороны Украины. Приняты соответствующие решения. Об этом упомянул в своем вечернем обращении Президент Владимир Зеленский.

“Доложили главнокомандующему и командующим оперативными направлениями как обычно в штабе. Не только снабжение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и время. Это самое важное. Сроки наших действий. Мы будем. Решения приняты», — сказал Зеленский.

С конца 2022 года украинские официальные лица говорят о масштабном контрнаступлении. Он должен был начаться весной, но затем его сроки были перенесены. В начале мая Зеленский заявил, что ВСУ нужно «больше времени» для подготовки к контрнаступлению.