Возможности Украины возвращения его территории постепенно уменьшаются. Летнее контрнаступление, на которое возлагались большие надежды, не работает. Об этом сообщает The Washington Post.

«После более чем двухмесячных боев контрнаступление подает признаки остановки. Продвижение Киева ограничено несколькими селами, тогда как российские силы на севере (Купянск и план обучения украинских пилотов.Американские F-16 оттеснены.Неспособность Украины продемонстрировать решающий успех на поле боя подогревает опасения, что конфликт зашел в тупик.

По данным издания, В засекреченном отчете разведки США прогнозируется, что ВСУ имеют низкие шансы на освобождение Мелитополя до конца года.По мнению аналитиков, Украина не сможет добиться успеха в контрнаступлении без привлечения военных.Попытка не добиться успеха , а для истощения ресурсов противника.