Украина укрепила границу с Беларусью

Учения ОДКБ позволяют Украине укрепить границы с Беларусью вынужден

Об этом в телеграмме сообщил командующий объединенными силами Вооружённых Сил Украины генерал Сергей Наев, передает “Report”.

По данным По его словам, причиной этому являются военные учения стран ОДКБ, которые стартовали сегодня в Белоруссии: “Мы всегда адекватно реагируем на любые изменения. Это простой, но необходимый вопрос”.

По словам генерала, для ВСУ любые действия противника, в частности, учения, являются определенным показателем повышенной опасности: ” командирам были даны четкие указания по усилению защиты государственной границы Украины. Мы знаем, что от врага можно ожидать всего. Но другая сторона должна понимать, что мы всегда дадим адекватный ответ». Обучение продлится до 6 сентября. Белорусские СМИ сообщают, что в учениях было задействовано более 2000 военнослужащих и 500 единиц техники.