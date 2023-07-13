Украина уже получила кассетные боеприпасы из США, но еще не применила их – генерал Тарнавский

Командующий украинской военной группировкой «Таврия» Александр Тарнавский сообщил CNN, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США, но еще не использовал.

“Мы их только что получили, еще не использовали, но они могут коренным образом изменить ситуацию”, – сказал бригадный генерал Тарнавский. «Противник также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы получим преимущество. Противник отдаст часть территории, где они могут быть использованы.” lon. Пока не сообщается, что они уже доставлены в Украину.

Тарнавский подчеркнул, что украинская армия не использует эти боеприпасы в густонаселенных районах.

США попросили украинцев использовать кассеты в населенных пунктах. Он сказал, что получил обещание не использовать оружие и зарегистрировать его использование позже для разминирования.