Украина ввела новые санкции против российских и физических лиц

Совет национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц.

По данным украинского совета безопасности, под них попали лица, якобы незаконно избранные в Госдуму на территории Крыма. Согласно заявлению, ограничения коснутся членов избирательных комиссий и украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству.

Ранее Киев призвал не признавать легитимность выборов Госдуму из-за проведенного в Крыму голосования. В Кремле отметили, что Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.

В украинском совете безопасности заявили, что ограничения ввели против сотрудников российских правоохранительных органов и судов, якобы причастных к незаконному содержанию украинских граждан в России, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Украине 31 октября вступили в силу расширенные персональные санкции против российских граждан и компаний. Согласно тексту указа президента Украины Петра Порошенко, санкции ввели из-за действий, «которые создают реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности или оккупации территории, экспроприации или ограничению прав собственности, имущественным потерям, создают препятствия для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод».

Глава МИД Украины 17 декабря заявил о скором расширении антироссийских санкций из-за лишения свободы граждан Украины на территории России.

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