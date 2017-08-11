Украина выразила протест из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

В Киеве также высказали мнение, что строительство моста через Керченский пролив является незаконным согласно международному праву.

«МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправность таких действий», — отмечается в заявлении ведомства.

Ограничение судоходства через Керченский пролив связано с тем, что на вторую половину августа и сентябрь запланирована установка арочных пролетных строения, пишет «Лента.ру».

Мост соединит Крымский полуостров и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018 году, а железнодорожное — в 2019 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Керченском проливе 9 августа сняли ограничения судоходства в районе строительства моста

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке арочных пролетов моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе.

С 3 августа по 4 сентября в отдельных районах пролива запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

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