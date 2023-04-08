Украина хочет сократить экспорт зерна в Польшу

Дешево на польском рынке Разрешен конфликт из-за переизбытка зерна в Украине. “Украина какое-то время предлагала жестко ограничить экспорт зерна в Польшу, а теперь предложила вообще его прекратить”, – заявил новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус министру сельского хозяйства Украины Николаю Сольского в пятницу, 7 апреля, в Дорохуске после встречи. в городе.

Telus сообщил, что Сольский заверил его, что Украина прекратит экспорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника в Польшу до начала нового урожая.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравесьский и президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что после переговоров в Варшаве 5 апреля стороны продолжают работать над решением проблемы. Экспорт зерна из Украины, ограниченный из-за военных действий России, осуществляется не только через Черное море и Дунай, но и по суше через Польшу. Однако отгрузки зерна из Польши прекратились, а польские порты перегружены. В результате Хенрик Ковальчик, занимавший пост главы польского министерства сельского хозяйства, был вынужден уйти в отставку. /p>