Украинцев призвали готовиться к войне на неопределенный срок

Украинцы должны быть готовились к тому, что война будет длиться долго и не закончится до конца года или следующей весны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр Украины, министр по делам оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Сколько будет продолжаться война? Мы должны говорить правду. Путь к победе в этой войне будет долгим и трудным. “2-3 недели”, “до конца года”, “следующей весной” – все это непонятно”, – написал он.

По его словам, как граждане страны, так и правительство «Готовимся к марафону, не к спринту, не к трем, а к двенадцати кругам», — добавил Верещук.