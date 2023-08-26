Украинцы утверждают, что уничтожили С-400 в Крыму

Новая современная ракета Украины уничтожила российскую пусковую установку С-400 “Триумф” в Крыму, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Ракета была новой. Ракета была полностью современной. Да, это наша новинка, которая зарекомендовала себя абсолютно безупречно”, – сказал Данилов.

На конкретный вопрос, является ли это совершенно новой разработкой или новой модификацией существующего оружия, он не ответил. , и это часть программы, запущенной в 2020 году украинским ВПК. Подчеркнул, что это развитие.