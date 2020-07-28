Украинцы заметили слабое место россиян

Украинская армия нашла слабое место в российской оборону и увеличили масштабы наступательных операций, направив в бой ранее не использовавшиеся резервы. Об этом CNN рассказали два американских чиновника.

Хотя украинское командование все еще держит часть войск в резерве, основная часть сил, выделенных для контрудара, уже задействована. репортеров.

«Сопротивление, кажется, окупилось. Контратака прорвала некоторые элементы российской линии обороны на юго-востоке, и это резерв, чтобы воспользоваться этой возможностью, линии прибыли», — сказал он. Об этом официальное издание сообщило.

Участвующая в наступлении 47-я бригада Украины подтвердила CNN, что продвигается.