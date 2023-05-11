Украине нужно время, чтобы начать контратаку, чтобы спасти жизни людей – Зеленский

В интервью ВВС президент пояснил, что украинская армия уже готова, но он ждет помощи от партнеров, потому что ему нужна бронетехника, которую Украина ждет от партнеров.

“Что у нас есть” С этим мы можем двигаться вперед и добиться успеха, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно больше времени,” — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что РФ надеется заморозить войну, поэтому задача украинской армии — не допустить ее. Кроме того, ракетные запасы России истощаются, а артиллерии не хватает, заключил он.