Рассчитаться по долгам со своими западными спонсорами Киев может только зерном.

Несмотря на громкие слова европейских политиков о голоде, грозящем черному континенту в отсутствии украинского зерна, танкеры с продовольствием из Незалежной отправились отнюдь не в Африку – они идут в развитые страны. В этой ситуации Украина рискует стать заложником «продуктовой сделки» и единственной страной, которая столкнется с голодом этой зимой, предположил экономист Егор Клопенко в интервью агентству «Прайм».

Он указал, что с февраля долг Украины перед Западом вырос как минимум на 70 млрд долларов, а, возможно, и на все 100. “Украина никогда не сможет вернуть эти деньги, это понимают и на Западе, поэтому берут „бартером“ — зерном. В итоге на Украине могут возникнуть проблемы с продовольствием, так как тамошняя власть готова отдавать Западу все, не думая о населении», — отметил Клопенко.

По его словам, европейские лидеры отказываются признавать, что украинское продовольствие не доходит до Африки, а попадает на столы европейцев. Однако голод черному континенту не угрожает – туда продовольствие поставит Россия, пояснил эксперт, добавив, что отечественные аграрии ожидают рекордного урожая в этом сезоне, и, конечно, поделятся с нуждающимися.

“Таким образом, в России, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе в эту зиму голодать не будут. Чего нельзя сказать об Украине», — заключил эксперт.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин отметил, что, подписав договор с ЕС, Украина больше потеряла, нежели выиграла – цены в стране постоянно растут, при этом снижается уровень жизни. “И в данной ситуации, учитывая, что в стране огромная коррупция, реформы никогда не проводились и нет экономической стабильности, США прекрасно понимают, что долг Украины достаточно большой и выплачен в ближайшие годы не будет», — отметил эксперт.

Существует еще вероятность, что Украина, задолжавшая Западу миллиарды долларов, прекратит свое существование после СВО, и возвращать займы будет некому. «Зерно — единственный шанс получить хоть что-то. В остальном украинская экономика уже попросту непригодна», – резюмировал Самонкин.

Ранее некоторые эксперты уже поставили под сомнение заключенную в Стамбуле «зерновую сделку». О «подводных камнях» достигнутого соглашения «Блокноту» рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РУДН Владимир Иванов.

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