Украинская армия: 70 российских солдат нейтрализованы

Защитники Украины нейтрализованы 70 военнослужащих российской армии на Таврическом направлении.

Командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский ВСУ захватили более 50 единиц российской техники и боеприпасов По данным При этом за сутки противник 17 раз атаковал украинские позиции, произвел 783 выстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. При этом украинские артиллерийские подразделения за сутки обстреляли в этом направлении 1116 раз.

За минувшие сутки ранены 154 военнослужащих российской армии. Кроме того, один военнослужащий взят в плен ВСУ.