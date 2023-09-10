Украинская разведка: В Украине собралось около полумиллиона российских солдат

Россия сосредоточила на оккупированных территориях Украины, включая Крым, более 420 тысяч военнослужащих, сообщил заместитель начальника управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В ежегодной Ялтинской европейской стратегии, как он заявил на заседании, в это число не входят “Росгвардия, другие формирования, специальные подразделения и силы безопасности РФ, обеспечивающие оккупационные силы на наших территориях”.

Заместитель начальника Главного разведывательного управления заявил, что до сегодняшнего дня российские войска разместили на границе с Украиной 46 пусковых установок ракетного комплекса “Искандер”.