Украинские беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, в результате загорелся один из мазутных заводов, пожар площадью 100 квадратных метров был потушен.

Расстрелян Как сообщает Telegram-канал, нападение произошло в 3 часа ночи по местному времени и сопровождалось мощным взрывом мощностью 25 млн тонн. Завод производит дизтопливо, природный бензин, газойль, мазут и серу.

Еще один дрон-камикадзе также упал на территории Ильского НПЗ около 3 часов ночи, пишет Выстрел. Однако возгорания не было, пострадавших и пострадавших нет.

Два дня назад беспилотники попытались атаковать расположенный в том же районе Ильского НПЗ в Краснодарском крае. Тогда, по словам губернатора, экстренным службам удалось оперативно ликвидировать появившийся дым.