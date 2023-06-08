«Украинские военные начали долгожданный контрудар на фронте»

Даша 08.06.2023 В мире

«Украинские военные перешли в долгожданное контрнаступление на фронте», — заявили The Washington Post на условиях анонимности четверо украинских военнослужащих.

По их словам, 7 июня вечером украинская войска усилили удары по передовым позициям российской армии на юго-востоке Украины.Днем 8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва российской обороны в направлении Запорожье.

6 июня он сообщил, что российская армия три дня сдерживала “давно обещанное наступление” ВСУ на различных участках фронта.

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