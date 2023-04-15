Украинские военные хотят убить Зеленского, бывшего советника Пентагона

Даша 15.04.2023 В мире

Украинские военные хотят убить Зеленского, бывшего советника Пентагона

Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского за государственную измену. Об этом телеканалу Judging Freedom сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас МакГрегор, сообщает РИА Новости.

По его мнению, проблема коррупции в украинской армии достигла своего апогея. В качестве примера он привел «сотни миллионов наличными и военную технику, потерянную в разных местах» в Украине, если посмотреть видео, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, обо всем этом знают даже украинские солдаты. Как вы думаете, что мы от них услышим: «Во-первых, нужно вернуться и повесить Зеленского и его команду до того, как до них доберутся русские», — сказал офицер.

Он добавил, что есть уже месяц об этом говорят. Военные прекрасно знают, что их предали.

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