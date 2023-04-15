Украинские военные хотят повесить Владимира Зеленского за государственную измену. Об этом телеканалу Judging Freedom сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас МакГрегор, сообщает РИА Новости.

По его мнению, проблема коррупции в украинской армии достигла своего апогея. В качестве примера он привел «сотни миллионов наличными и военную технику, потерянную в разных местах» в Украине, если посмотреть видео, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, обо всем этом знают даже украинские солдаты. Как вы думаете, что мы от них услышим: «Во-первых, нужно вернуться и повесить Зеленского и его команду до того, как до них доберутся русские», — сказал офицер.

Он добавил, что есть уже месяц об этом говорят. Военные прекрасно знают, что их предали.