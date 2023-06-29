Украинские войска захватили стратегическую инициативу и наступали на флангах Бехмута, – Генштаб ВСУ

Украинские войска захватили «стратегическую инициативу» в направлении Бахмута и наступали широким фронтом на фланги Бахмута. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает «Страна.ua».
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска находятся в пути до Клещеевки.В направлении Курдюмовки 1200 м, в направлении Курдюмовки 1500 м.
На ровнопольско-володинском направлении (южнее Большой Новоселки, Мариупольское направление) Силы обороны Украины добились частичного успеха, они добились
Имеется продвижение на 1300 метров в направлении Бердянска.
В направлениях Лиманский, Авдеевский и Марьинский силы обороны сдерживают продвижение российских войск. в процессе.