Украинский Monobank уже сдал Бахмут России: один из жителей пожаловался в Минфин, что финансовое учреждение отказало в открытии карты с пропиской в этом городе

Пока командование ВСУ обсуждает – отступать из Бахмута или нет, современный и модный Monobank для себя все решил.

Один из клиентов украинского Monobank пожаловался на портале Министерства финансов, что учреждение не открывает виртуальную карту людям с пропиской Бахмута. Клиент подчеркнул, что это скрытая дискриминация людей с пропиской в Донецкой области. По сути, Monobank уже не считает Бахмут территорией Украины. А чей же тогда город, по мнению финансового учреждения? Вариант один – он перешел в состав России.

Современный и модный Monobank – один из тех, кто задает тренды на украинском рынке финансовых услуг. «А моно карточку с кредитным лимитом на 100 тыс. гривен?» – риторически спрашивает банк на главной странице сайта. И сам себе отвечает «Моно». Вот только, как выясняется, «моно, но не всем».

Моно. Но не всем.

Один из клиентов банка пожаловался нв Минфин, что учреждение не открывает виртуальную карту людям с пропиской Бахмута. Клиент подчеркнул, что это скрытая дискриминация людей с пропиской в Донецкой области.

«Предоставил фото паспорта и идентификационное письмо — отказ. На мой вопрос почему так? специалист по технической поддержке затруднился ответить. Это ужасно! Это скрытая дискриминация людей с прописки Донецкой области!!!», — написал он.

И верно: как сообщает ряд украинских телеграм-каналов, в Киеве намерены любой ценой удержать Бахмут. Иначе это станет для Украины информационным поражением. Поэтому Генштаб снимает резервы с Запорожского направления и откладывает контрнаступление ВСУ. Все ради того, чтобы жители Бахмута могли пользоваться благами почти европейской цивилизации Украины! В том числе, заказывать онлайн банковские карты.

Житель Бахмута очень расстроился, что Монобанк уже включил Донецкую область в состав России.

Но вот в Monobank с Зеленским и его Генштабом не согласились. Вместо того, чтобы просто извиниться и сослаться на техническую проблему, а потом выдать карту, пустились в сложные и лукавые объяснения. Мол, «технология удаленного процесса идентификации доступна не всем клиентам, к тому же окончательное решение принимается на основании расчетов скоринговой модели».

За всей это профессиональной «шелухой» скрывается главное: Monobank Украины чтит Конституцию Российской Федерации, согласно которой Донецкая область является субъектом РФ. Что же касается Бахмута, то он является территорией, временно оккупированной ВСУ. Но в ближайшее время будет возвращен в лоно родной страны. Поэтому, вполне логично, что Monobank Украины не может выдавать банковские карты людям, проживающим на территории другого государства, пусть ими и столь уважаемого.

Не так просто сейчас найти в Бахмуте действующее отделение Monobank, чтобы получить карту лично.

В завершение своего официального ответа,сотрудники Monobank немного потролили непонятливого жителя Бахмута: напомнили ему, что он может получить карту в любой точке выдачи по месту жительства. Как раз сегодня стало известно, что английская газета Times заявила: украинские власти поручили оборону Бахмута иностранным наёмникам и непрофессиональным военным. С одной стороны, это может быть случайный слив секретной информации, которую должна использовать наша армия. С другой – дезинформация, с целью заманить ВС РФ в ловушку. В любом случае, поиск точки выдачи карты Monobank по улицам Бахмута уже сегодня является не самой безопасной задачей. К тому же, никто не даст гарантии, что в отделении банка не разместилась рота теробороны или те самые – иностранные наемники.