Украинский военный эксперт: Путинские генералы планируют масштабное нападение

Военный эксперт Владислав Селезнев, экс-спикер Генштаба ВСУ, заявил, что президент России Владимир Путин “может попытаться взять под контроль часть территории Харьковской области по левому флангу” берег реки Оскол».

По мнению Селезнева, «возможно, он (Путин – ред.) сейчас попытается исправить тот сухопутный коридор, соединяющий Донецк с Крымом. Но… есть очень важное доказательство – Силы обороны Украины. Они сейчас ломают все шаблоны и планы российской армии.

Эксперт сообщил, что россияне перебросили на Купянско-Лиманское направление части 25-й армии, находившиеся в стадии формирования. По мнению эксперта, “путинские генералы планируют масштабную атаку”. 420 тысяч российских солдат – серьезная цифра. Напомним, в феврале прошлого года Путин начал “специальную военную операцию” – численность армии составляла около 200 тысяч”, – добавил Селезнев.