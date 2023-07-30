Украинских морских камикадзе впервые показали

Морские беспилотники-камикадзе MAGURA V5 украинского телеканала CNN показали, как они выглядят, чтобы атаковать российские наземные цели. Это первая публичная демонстрация оружия.

По словам корреспондента, эти дроны способны нести до 300 кг взрывчатки на расстояние до 800 км.

“Управлять ими “Это очень легко. Они уже жестко ограничили движение российского флота”, — говорится в сообщении. — Используется”.

Отмечается, что беспилотник полностью украинский Его производство также находится в Украине.

Производитель дрона в беседе с журналистами заявил, что вооружение российских кораблей предназначено для борьбы с другими кораблями, и отметил, что его сложно использовать для поражения малых и очень быстрых морские дроны.

«Они (дроны) самые быстрые в Черном море. Русское оружие из 20 века, а наше из 21 века. Между нами век”, — говорит инженер.