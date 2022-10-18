Украинское зерно не досталось бедным странам. Что ещё не так с «продуктовой сделкой»?

Возможно, соглашение между Россией, Турцией, ООН и Украиной оказалось фарсом.

Вскрылся большой обман — украинское зерно практически не попало к бедным странам, как того требовали и европейские лидеры, и президент Незалежной Владимир Зеленский. Выяснилось, что развитые страны скупили более 80% украинского зерна.

81% от всех поставок из Украины в июне-июле этого года стали страны с развивающейся экономикой, подсчитали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. При этом общий объем поставок снизился в сравнении с прошлым годом, но западные страны нарастили свои закупки.

«Западные страны нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на 625 миллионов долларов против 380 миллионов годом ранее, — говорится в сообщении. — Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до 146 миллионов долларов против 967 миллионов долларов».

Уточняется, что в 2021 году на западные страны приходилось порядка 28% от зерновых поставок Украины, в 2022 году — 81%.

Основные покупатели украинского зерна это – Румыния, которая приобрела его на 314 миллионов долларов, а также Польша (122,6 миллионов долларов). Третья — Турция, к которой попало зерно на 90 миллионов долларов. Далее идут Венгрия (69 миллионов долларов) и Египет (25,6 миллионов). В топ-10 лидеров по закупкам украинского зерна текущим летом также вошли Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский был одним из тех, кто больше всех «кричал направо и налево» о том, что украинское зерно застряло в портах и поэтому не попадет бедным странам. В невозможности его вывезти он обвинял Россию — якобы она заминировала подходы к портам, хотя доподлинно известно, что это сделала сама Украина — чтобы не допустить десантирования российских войск.

В частности, в марте Зеленский заявил, что одним из последствий происходящего на Украине может стать нехватка продовольствия в мире, а «самым страшным будет голод, который приближается для разных стран».

На то, чтобы организовать вывоз зерна, ушло несколько месяцев. 22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Еще один документ утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Был создан координационный центр, который обеспечивает досмотр судов с зерном, а также должен пресекать провокации и не допустить контрабанды оружия.

Однако позже стало понятно — зерно пошло не туда. Лишь малая часть судов с зерном ушла в сторону Африки, остальные направились в Европу.

На несоответствие обещаний и происходящего обратила внимание в середине сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её данным, из 122 судов, вышедших на тот момент из украинских портов, большая часть ушла в государства Западной Европы. Например, 14 судов — в Италию, 12 — в Испанию, по 6 — в Румынию и Нидерланды.

О похожем говорил и президент России Владимир Путин.

«Если исключить Турцию как посредника, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в Евросоюз», — тогда отметил президент.

Всего туда ушло почти 90% кораблей с зерном! По одной из версий, Киев таким образом расплачивается за поставки оружия.

«Очевидно, это просто скрытая форма оплаты: зерно на поставки оружия. Зерно, которое должно было уйти в Африку, ушло в Европу, в одно из европейских государств и тут же из этой страны Зеленскому уже обещана поставка оружия или поставлена», — заявлял ранее член совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

Срок «зерновой сделки» истекает в ноябре. Переговоры по её пролонгации проходят сейчас в Москве. В ООН настроены на продление и расширение сделки, Россия же, в свою очередь, хочет, чтобы сделка выполнялась в полном объеме — в части экспорта удобрений и российского зерна на международные рынки (в ООН обещали содействовать снятию санкций с РФ).

Постпред РФ в Женеве ранее не исключил отказа РФ от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна из России не будут выполнены. При том, что беднейшим странам Россия готова отдать удобрения бесплатно, но не может это сделать из-за санкций.

В то же время Владимир Путин предупредил, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если выяснится, что через них доставили взрывчатку, использованную для подрыва Крымского моста. По данным ФСБ, скорее всего, взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно пока не установлено, с помощью зерновозов это было сделано или нет.

Ранее стало известно, что идеи Владимира Путина всё популярнее в Европе. Слова российского президента всё чаще находят отклик в умах населения стран Запада. Дело в том, что людям ближе, когда лидер обращает внимание на их проблемы, а не на абстрактные геополитические противоречия.

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